Гомеопатический Центр "Аконит-Гомеомед"

Преимущества гомеопатии

Каждый месяц все больше и больше людей отдают предпочтение абсолютно безвредным и очень эффективным гомеопатическим средствам.

За последнее десятилетие установлено резкое снижение иммунитета особенно у детей и пациентов после 50 лет. Расстройство гормонального баланса – очень частое следствие приема любых, даже не гормональных лекарств. А прием антибиотиков не только «ударяет» по иммунитету, но и способствует возникновению новых форм микроорганизмов. Именно поэтому ученые каждый год разрабатывают новые вакцины от гриппа.

За 2 зимних месяца объем продаж средств от гриппа и ОРВИ по сравнению с прошлыми годами сильно упал - люди практически не покупают … И это вполне объяснимо! Далее...

Этот метод подтверждает свою высокую эффективность на протяжении 200 лет.

Гомеопатия абсолютно безопасна: препараты не токсичны, отсутствуют побочные явления и аллергические реакции, препараты не вызывают привыкания и не скапливаются в организме.

Гомеопатия показана любому человеку независимо от возраста при любом, даже незначительном ухудшении самочувствия. Тем более, если выявлено хроническое заболевание! Гомеопатические препараты следует назначать любому ребенку с рождения - тогда развитие заболеваний, унаследованные от обоих родителей, будет остановлено уже на первом году жизни! Конечно, имеется ввиду прием гомеопатических моно препаратов по индивидуально составленным врачом-гомеопатом схемам.

Огромным преимуществом гомеопатического лечения является невысокая стоимость и консультации, и самих препаратов.

Другие препараты

Появление антибиотиков тоже стало прорывом, и тогда многие ученые пророчили полную победу над туберкулезом, холерой, малярией, половыми инфекциями… И что? Антибиотики бессильны против инфекций, потому что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Тупик.

То же касается других групп препаратов. Новые препараты? Возможно, эффективны, в какой-то степени. Но в основном все они призваны лишь на какое-то время «приглушить» симптомы заболевания – «до поры до времени» уменьшить жалобы больного. Практически все, гормональные заболевания, заболевания ЦНС до сих пор не поддаются лечению. А рак? Он неизлечим и сейчас.

Статистика говорит "ЗА"!

Чаще всего родители обращаются к нам с детьми для лечения гомеопатией аденоидов, энуреза, неврозов и вегето-сосудистой дистонии. Очень важно, что положительный эффект от лечения удерживается в течение последующего наблюдения.

На втором месте по частоте обращаемости занимают кожные болезни. Среди них экзема занимает 36%, нейродермит– 21%, псориаз– 15%, аллергический дерматит – 14%, атопический дерматит- 11%, а на прочие заболевания кожи приходится 3%.

Многие больные наблюдаются в нашем центре с различными заболеваниями щитовидной железы. Чаще всего это зоб, киста, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз. При этом выраженный результат достигается без использования гормональных препаратов и, тем более, без оперативных вмешательств.

Среди гинекологических, лидируют заболевания: аденомиоз матки, миома матки, киста яичника, эндометриоз. На их долю приходится более 75% всех женских заболеваний.