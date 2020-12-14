ООО "Альфаком"

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+7 (985) 003-62-48
+7 (495) 120-32-73
+7 (985) 003-62-48
Скидка 500р.
Скидка 500р.
+7 (495) 120-32-73
+7 (985) 003-62-48

Гомеопатический Центр "Аконит-Гомеомед"

C 1991 года успешно лечим гомеопатией взрослых и детей!

Мы лечим заболевания:

Специалисты

Воронков Андрей Анатольевич
Воронков Андрей Анатольевич
  • Врач-гомеопат, специалист по диагностике по методу Р. Фолля, Кандидат медицинских наук

Гарус Анна Георгиевна
Гарус Анна Георгиевна
  • Врач-гомеопат, специалист по ВРТ, БРТ и диагностике по методу Р. Фолля

Валясина Татьяна Владимировна
Валясина Татьяна Владимировна
  • Врач-гомеопат, специалист по ВРТ, БРТ и диагностике по методу Р. Фолля

Тихонова Кира Николаевна
Тихонова Кира Николаевна
  • Провизор, заведующая аптекой

Другие специалисты

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3 УЗИ в ПОДАРОК!
гинекология, молочные и щитовидная железа.
Обычная стоимость
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Отзывы пациентов

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"Огромное спасибо за вашу работу. Всего самого доброго и светлого всем вашим сотрудникам, а центру процветания."

Катя Порубель, актриса

Отзыв
"Желаю добродушных и приветливых посетителей. Спасибо за помощь и поддержку."

Глафира Тарханова, актриса

От гипотиреоза и развода меня спас доктор Воронков!

Когда я выходила замуж за Диму, я скрыла, что у меня больная щитовидка и в связи с этим мне приходится... Далее...

Чудо, подаренное «Аконитом

В детстве мама учила меня: «Можешь помочь другим – не прячься, не ищи выгоду, помоги безвозмездно! Тогда жить станет легче, почувствуешь крылья за спиной!» Далее...

Про одну семейную тайну...

В моей семье есть печальная тайна. Все женщины по маминой линии страдали от миомы матки. А бабушка и прабабушка рано умерли: их миомы переродились. Далее...

Эти ужасные аденоиды!

В октябре моя дочка - ей 3,5 года, перенесла ОРВИ, и, как ни странно, перенесла тяжело. После выздоровления я поняла, что с ней что-то не так: она не могла дышать носом, это было просто ужасно. Далее...

Подвох от щитовидки

Я медик. Терапевт. Отлично знаю, что разнообразные проблемы со щитовидной железой возникают, по большей части, у женщин. И от своей щитовидки я подвоха не ожидал. А зря. Далее...

Нужно резать?

В 45 лет мне поставили малоприятный диагноз: миома. Гинеколог объяснил, что миома – опухоль доброкачественная, но консервативными методами не лечится, поэтому «будем следить». Далее...

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Прием врача-гомеопата

Прием врача-гомеопата

Вся правда об аденоидах

как правильно лечить аденоиды

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Новости

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Преимущества гомеопатии

Каждый месяц все больше и больше людей отдают предпочтение абсолютно безвредным и очень эффективным гомеопатическим средствам.

За последнее десятилетие установлено резкое снижение иммунитета особенно у детей и пациентов после 50 лет. Расстройство гормонального баланса – очень частое следствие приема любых, даже не гормональных лекарств. А прием антибиотиков не только «ударяет» по иммунитету, но и способствует возникновению новых форм микроорганизмов. Именно поэтому ученые каждый год разрабатывают новые вакцины от гриппа.

За 2 зимних месяца объем продаж средств от гриппа и ОРВИ по сравнению с прошлыми годами сильно упал - люди практически не покупают … И это вполне объяснимо! Далее...

Этот метод подтверждает свою высокую эффективность на протяжении 200 лет.

Гомеопатия абсолютно безопасна: препараты не токсичны, отсутствуют побочные явления и аллергические реакции, препараты не вызывают привыкания и не скапливаются в организме.

Гомеопатия показана любому человеку независимо от возраста при любом, даже незначительном ухудшении самочувствия. Тем более, если выявлено хроническое заболевание! Гомеопатические препараты следует назначать любому ребенку с рождения - тогда развитие заболеваний, унаследованные от обоих родителей, будет остановлено уже на первом году жизни! Конечно, имеется ввиду прием гомеопатических моно препаратов по индивидуально составленным врачом-гомеопатом схемам.

Огромным преимуществом гомеопатического лечения является невысокая стоимость и консультации, и самих препаратов.

Другие препараты

Появление антибиотиков тоже стало прорывом, и тогда многие ученые пророчили полную победу над туберкулезом, холерой, малярией, половыми инфекциями… И что? Антибиотики бессильны против инфекций, потому что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. Тупик.

То же касается других групп препаратов. Новые препараты? Возможно, эффективны, в какой-то степени. Но в основном все они призваны лишь на какое-то время «приглушить» симптомы заболевания – «до поры до времени» уменьшить жалобы больного. Практически все, гормональные заболевания, заболевания ЦНС до сих пор не поддаются лечению. А рак? Он неизлечим и сейчас.

Статистика говорит "ЗА"!

Чаще всего родители обращаются к нам с детьми для лечения гомеопатией аденоидов, энуреза, неврозов и вегето-сосудистой дистонии. Очень важно, что положительный эффект от лечения удерживается в течение последующего наблюдения.
На втором месте по частоте обращаемости занимают кожные болезни. Среди них экзема занимает 36%, нейродермит– 21%, псориаз– 15%, аллергический дерматит – 14%, атопический дерматит- 11%, а на прочие заболевания кожи приходится 3%.
Многие больные наблюдаются в нашем центре с различными заболеваниями щитовидной железы. Чаще всего это зоб, киста, аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз. При этом выраженный результат достигается без использования гормональных препаратов и, тем более, без оперативных вмешательств.
Среди гинекологических, лидируют заболевания: аденомиоз матки, миома матки, киста яичника, эндометриоз. На их долю приходится более 75% всех женских заболеваний.

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